Олег Смирнов - статистика
#77 | Нападающий
|Имя
|Олег
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Смирнов
|Команда
|Велес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 августа 2001 (22 года)
|Рост
|175
|Имя
|Олег
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Смирнов
|Команда
|Велес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 августа 2001 (22 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Велес
|11
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.06.2023
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|2:1
|Велес (Москва)
|20.05.2023
|1' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|4:1
|Велес (Москва)
|59'
|13.05.2023
|1' -85'
|Велес (Москва)
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|06.05.2023
|55' -90'
|Арсенал (Тула)
|1:1
|Велес (Москва)
|29.04.2023
|1' -46'
|Велес (Москва)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|22.04.2023
|1' -75'
|Волгарь (Астрахань)
|2:1
|Велес (Москва)
|15.04.2023
|1' -78'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|0:2
|Велес (Москва)
|27'
|08.04.2023
|57' -90'
|Велес (Москва)
|1:2
|Алания (Владикавказ)
|02.04.2023
|Был в запасе
|Рубин (Казань)
|1:1
|Велес (Москва)
|26.03.2023
|1' -55'
|Велес (Москва)
|0:0
|Волга (Ульяновск)
|19.03.2023
|86' -90'
|Кубань (Краснодар)
|3:2
|Велес (Москва)
|05.03.2023
|1' -77'
|Уфа (Уфа)
|4:1
|Велес (Москва)