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    Константин Ерохин - статистика

    #67 | Защитник
    Имя Константин
    Отчество Александрович
    Фамилия Ерохин
    Команда Уфа
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 октября 2001 (21 год)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 225
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.04.2023 Был в запасе Краснодар-2 1:0 Уфа Россия. Первая лига, 26 тур
    02.04.2023 Был в запасе Уфа 3:0 СКА-Хабаровск Россия. Первая лига, 25 тур
    26.03.2023 Был в запасе Арсенал 2:1 Уфа Россия. Первая лига, 24 тур
    19.03.2023 Был в запасе Уфа 1:2 Шинник Россия. Первая лига, 23 тур
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