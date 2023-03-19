Константин Ерохин - статистика
#67 | Защитник
|Имя
|Константин
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Ерохин
|Команда
|Уфа
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 октября 2001 (21 год)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 225
тыс
|Имя
|Константин
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Ерохин
|Команда
|Уфа
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 октября 2001 (21 год)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.04.2023
|Был в запасе
|Краснодар-2
|1:0
|Уфа
|Россия. Первая лига, 26 тур
|02.04.2023
|Был в запасе
|Уфа
|3:0
|СКА-Хабаровск
|Россия. Первая лига, 25 тур
|26.03.2023
|Был в запасе
|Арсенал
|2:1
|Уфа
|Россия. Первая лига, 24 тур
|19.03.2023
|Был в запасе
|Уфа
|1:2
|Шинник
|Россия. Первая лига, 23 тур