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    Митя Крижан - статистика

    #55 | Защитник
    Имя Митя
    Фамилия Крижан
    Команда Родина
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 июня 1997 (25 лет)
    Рост 195
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    07.04.2023 1' - 90' Балтика 0:0 Родина Россия. Первая лига, 26 тур
    01.04.2023 1' - 90' Родина 1:3 Акрон Россия. Первая лига, 25 тур
    5'
    26.03.2023 1' - 90' Краснодар-2 1:0 Родина Россия. Первая лига, 24 тур
    18.03.2023 1' - 90' Родина 2:0 СКА-Хабаровск Россия. Первая лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Родина 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.04.2023 1' -90' Балтика (Калининград) 0:0 Родина (Москва)
    01.04.2023 1' -90' Родина (Москва) 1:3 Акрон (Тольятти)
    5'
    26.03.2023 1' -90' Краснодар-2 (Краснодар) 1:0 Родина (Москва)
    18.03.2023 1' -90' Родина (Москва) 2:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    12.03.2023 1' -90' Арсенал (Тула) 2:3 Родина (Москва)
    05.03.2023 Был в запасе Родина (Москва) 2:1 Шинник (Ярославль)
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