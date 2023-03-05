Митя Крижан - статистика
#55 | Защитник
|Имя
|Митя
|Фамилия
|Крижан
|Команда
|Родина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|195
|Имя
|Митя
|Фамилия
|Крижан
|Команда
|Родина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|195
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.04.2023
|1' - 90'
|Балтика
|0:0
|Родина
|Россия. Первая лига, 26 тур
|01.04.2023
|1' - 90'
|Родина
|1:3
|Акрон
|Россия. Первая лига, 25 тур
|5'
|26.03.2023
|1' - 90'
|Краснодар-2
|1:0
|Родина
|Россия. Первая лига, 24 тур
|18.03.2023
|1' - 90'
|Родина
|2:0
|СКА-Хабаровск
|Россия. Первая лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Родина
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.04.2023
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|0:0
|Родина (Москва)
|01.04.2023
|1' -90'
|Родина (Москва)
|1:3
|Акрон (Тольятти)
|5'
|26.03.2023
|1' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:0
|Родина (Москва)
|18.03.2023
|1' -90'
|Родина (Москва)
|2:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|12.03.2023
|1' -90'
|Арсенал (Тула)
|2:3
|Родина (Москва)
|05.03.2023
|Был в запасе
|Родина (Москва)
|2:1
|Шинник (Ярославль)