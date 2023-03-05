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    Жажа - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Жаир
    Фамилия де Брито
    Команда Торпедо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 апреля 2001 (21 год)
    Рост 177
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.04.2023 Был в запасе Торпедо 2:0 Факел Россия. Премьер-лига, 22 тур
    02.04.2023 72' - 90' Ростов 2:1 Торпедо Россия. Премьер-лига, 21 тур
    19.03.2023 47' - 90' Пари НН 0:3 Торпедо Россия. Премьер-лига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.04.2023 Был в запасе Торпедо (Москва) 2:0 Факел (Воронеж)
    02.04.2023 72' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 2:1 Торпедо (Москва)
    19.03.2023 47' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 0:3 Торпедо (Москва)
    11.03.2023 78' -90' Торпедо (Москва) 0:1 Урал (Екатеринбург)
    05.03.2023 73' -90' Краснодар (Краснодар) 2:2 Торпедо (Москва)
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