Жажа - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Жаир
|Фамилия
|де Брито
|Команда
|Торпедо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|177
|Имя
|Жаир
|Фамилия
|де Брито
|Команда
|Торпедо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.04.2023
|Был в запасе
|Торпедо
|2:0
|Факел
|Россия. Премьер-лига, 22 тур
|02.04.2023
|72' - 90'
|Ростов
|2:1
|Торпедо
|Россия. Премьер-лига, 21 тур
|19.03.2023
|47' - 90'
|Пари НН
|0:3
|Торпедо
|Россия. Премьер-лига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.04.2023
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|2:0
|Факел (Воронеж)
|02.04.2023
|72' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Торпедо (Москва)
|19.03.2023
|47' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:3
|Торпедо (Москва)
|11.03.2023
|78' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:1
|Урал (Екатеринбург)
|05.03.2023
|73' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|2:2
|Торпедо (Москва)