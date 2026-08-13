Статистика по турнирам

Лига Европы 2026/2027 Кипр. Первый Дивизион 2025/2026 Лига чемпионов 2025/2026 Кипр. Первый Дивизион 2024/2025 Лига Европы 2024/2025 Лига конференций 2024/2025 Кипр. Первый Дивизион 2023/2024 Португалия. Примейра 2023/2024 Россия. Премьер-лига 2022/2023