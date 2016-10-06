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Хакан Балта
Статистика
Хакан Балта - статистика
Завершил карьеру
23 марта 1983 (43), Берлин
#22 | Защитник
184 см | 79 кг
Турция | Германия
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Товарищеские матчи. Сборные 2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Чемпионат Европы 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Турция
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Турция
2 : 2
06.10.2016
Украина
1' - 45'
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