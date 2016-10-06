Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Турция. Суперлига 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Лига Европы 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Турция. Суперлига 2015/2016 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Лига чемпионов 2013/2014 Лига чемпионов 2012/2013 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Лига Европы 2009/2010 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Кубок УЕФА 2008/2009 Чемпионат Европы 2008