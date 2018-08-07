Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Волкан Демирель - статистика

    Вратарь
    Имя Волкан
    Фамилия Демирель
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 27 октября 1981 (41 год)
    Рост 191
    Вес 87
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фенербахче 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.08.2018 1' -90' Фенербахче (Стамбул) 1:1 Бенфика (Лиссабон)
    07.08.2018 1' -90' Бенфика (Лиссабон) 1:0 Фенербахче (Стамбул)
    • Читайте нас: 
    11