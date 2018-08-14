Статистика по турнирам

Лига чемпионов 2018/2019 Турция. Суперлига 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Турция. Суперлига 2017/2018 Лига Европы 2016/2017 Турция. Суперлига 2016/2017 Лига Европы 2015/2016 Турция. Суперлига 2015/2016 Лига чемпионов 2013/2014 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Лига Европы 2009/2010 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Чемпионат Европы 2008