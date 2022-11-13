Лукас Лиссенс - статистика
#47 | Защитник
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Лиссенс
|Команда
|Андерлехт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гент
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 июля 2001 (21 год)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Лиссенс
|Команда
|Андерлехт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гент
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 июля 2001 (21 год)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Андерлехт
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|73' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|0:2
|Генк (Генк)