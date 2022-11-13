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    Лукас Лиссенс - статистика

    #47 | Защитник
    Имя Лукас
    Фамилия Лиссенс
    Команда Андерлехт
    Состав Основной
    Родной город Гент
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 июля 2001 (21 год)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Андерлехт 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 73' -90' Андерлехт (Брюссель) 0:2 Генк (Генк)
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