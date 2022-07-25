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    Пеглоу - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Жоао
    Фамилия Пеглоу
    Команда Днепр-1
    Состав Основной
    Родной город Порту-Алегри
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 января 2002 (21 год)
    Рост 172
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    02.04.2023 1' - 27' Металлист 1925 0:3 Днепр-1 Украина. Премьер-лига, 19 тур
    18.03.2023 1' - 90' Верес 0:1 Днепр-1 Украина. Премьер-лига, 18 тур
    81'
    Статистика по турнирам
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