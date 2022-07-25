Пеглоу - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Жоао
|Фамилия
|Пеглоу
|Команда
|Днепр-1
|Состав
|Основной
|Родной город
|Порту-Алегри
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 января 2002 (21 год)
|Рост
|172
|Имя
|Жоао
|Фамилия
|Пеглоу
|Команда
|Днепр-1
|Состав
|Основной
|Родной город
|Порту-Алегри
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 января 2002 (21 год)
|Рост
|172
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.04.2023
|1' - 27'
|Металлист 1925
|0:3
|Днепр-1
|Украина. Премьер-лига, 19 тур
|18.03.2023
|1' - 90'
|Верес
|0:1
|Днепр-1
|Украина. Премьер-лига, 18 тур
|81'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико Гойяненсе
|6
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.09.2022
|65' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|2:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|05.09.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|27.08.2022
|29' -90'
|Гойас (Гояния)
|2:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|22.08.2022
|85' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Куяба (Куяба)
|07.08.2022
|1' -66'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|2:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|60' 64'
|31.07.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|4:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|25.07.2022
|46' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)