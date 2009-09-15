Йохан Фонлантен - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Йохан
|Фамилия
|Фонлантен
|Команда
|Серветт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 февраля 1986 (37 лет)
|Рост
|175
|Вес
|69
|Имя
|Йохан
|Фамилия
|Фонлантен
|Команда
|Серветт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 февраля 1986 (37 лет)
|Рост
|175
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Цюрих
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.12.2009
|Был в запасе
|Цюрих (Цюрих)
|1:1
|Милан (Милан)
|15.09.2009
|1' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|2:5
|Реал (Мадрид)