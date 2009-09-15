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    Йохан Фонлантен - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Йохан
    Фамилия Фонлантен
    Команда Серветт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 февраля 1986 (37 лет)
    Рост 175
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Цюрих 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.12.2009 Был в запасе Цюрих (Цюрих) 1:1 Милан (Милан)
    15.09.2009 1' -90' Цюрих (Цюрих) 2:5 Реал (Мадрид)
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