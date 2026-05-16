Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 700 тыс

Адам Стейскал - статистика

Тироль
28 марта 2002 (24), Брно
#40 | Вратарь
189 см
Чехия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тироль
29
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Вольфсберг
2 : 0
16.05.2026
Тироль
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 31 тур
Тироль
1 : 1
09.05.2026
Блау-Вайс
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 30 тур
Грацер
4 : 0
02.05.2026
Тироль
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 29 тур
Тироль
1 : 0
25.04.2026
Рид
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 28 тур
Альтах
0 : 0
21.04.2026
Тироль
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 26 тур
Блау-Вайс
5 : 0
11.04.2026
Тироль
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 25 тур
Тироль
3 : 1
04.04.2026
Вольфсберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 24 тур
Тироль
1 : 5
21.03.2026
Грацер
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 23 тур
Рид
2 : 1
14.03.2026
Тироль
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Тироль
2 : 0
08.03.2026
Грацер
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Блау-Вайс
2 : 3
01.03.2026
Тироль
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Тироль
1 : 0
14.02.2026
Штурм
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 18 тур
ЛАСК
1 : 0
07.02.2026
Тироль
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 17 тур
Хартберг
2 : 1
13.12.2025
Тироль
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 16 тур
Тироль
0 : 3
07.12.2025
Альтах
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Штурм
1 : 3
03.12.2025
Тироль
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Аустрия
0 : 0
29.11.2025
Тироль
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
2 : 3
23.11.2025
Тироль
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
1 : 1
09.11.2025
Рапид
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Вольфсберг
0 : 0
02.11.2025
Тироль
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Тироль
2 : 0
25.10.2025
Блау-Вайс
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
2 : 3
18.10.2025
Аустрия
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
2 : 0
04.10.2025
Тироль
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Тироль
1 : 2
28.09.2025
Зальцбург
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Альтах
1 : 1
21.09.2025
Тироль
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Рапид
4 : 1
14.09.2025
Тироль
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Тироль
1 : 1
31.08.2025
Вольфсберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Грацер
1 : 1
16.08.2025
Тироль
1' - 90'
12'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Тироль
3 : 1
10.08.2025
ЛАСК
1' - 90'
Главные новости
Лунин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
09:07
Португальский агент раскрыл, чью сторону выбрали болельщики в конфликте Роналду и Жезуша
08:55
1
Погребняк тремя словами описал завершение карьеры Дзюбы
08:45
Зидан прокомментировал первую потерю очков во главе сборной Франции
08:16
Уход вице-капитана «Зенита», кадровые потери сборной России, Альба возглавит команду РПЛ и другие новости
02:00
Барриос ответил на вопрос о лучшем друге за карьеру в «Зените»: «Он прямо мой братишка»
01:50
1
Ибрагимович спрогнозировал победителя Лиги чемпионов-2026/27
01:40
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
01:10
1
Карпин назвал условие для матча России со 118-й сборной мира
00:58
1
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
00:48
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+