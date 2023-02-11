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    Адам Стейскал - статистика

    #40 | Вратарь
    Имя Адам
    Фамилия Стейскал
    Команда Зальцбург
    Состав Основной
    Родной город Брно
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 28 марта 2002 (20 лет)
    Рост 189
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Рапид 2:4 Зальцбург Австрия. Бундеслига, 20 тур
    26.02.2023 Был в запасе Зальцбург 2:0 Рид Австрия. Бундеслига, 19 тур
    23.02.2023 Был в запасе Рома 2:0 Зальцбург Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 Был в запасе Тироль 1:3 Зальцбург Австрия. Бундеслига, 18 тур
    16.02.2023 Был в запасе Зальцбург 1:0 Рома Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    11.02.2023 Был в запасе Зальцбург 4:0 Аустрия Л Австрия. Бундеслига, 17 тур
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