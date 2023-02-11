Адам Стейскал - статистика
#40 | Вратарь
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Стейскал
|Команда
|Зальцбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брно
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|28 марта 2002 (20 лет)
|Рост
|189
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Стейскал
|Команда
|Зальцбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брно
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|28 марта 2002 (20 лет)
|Рост
|189
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Рапид
|2:4
|Зальцбург
|Австрия. Бундеслига, 20 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Зальцбург
|2:0
|Рид
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|23.02.2023
|Был в запасе
|Рома
|2:0
|Зальцбург
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|Был в запасе
|Тироль
|1:3
|Зальцбург
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|16.02.2023
|Был в запасе
|Зальцбург
|1:0
|Рома
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|11.02.2023
|Был в запасе
|Зальцбург
|4:0
|Аустрия Л
|Австрия. Бундеслига, 17 тур