Стефан Мелентиевич - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Стефан
|Фамилия
|Мелентиевич
|Команда
|Химки
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 марта 2004 (19 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Стефан
|Фамилия
|Мелентиевич
|Команда
|Химки
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 марта 2004 (19 лет)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.04.2023
|Был в запасе
|ЦСКА
|3:0
|Химки
|Россия. Премьер-лига, 22 тур
|02.04.2023
|Был в запасе
|Химки
|0:6
|Краснодар
|Россия. Премьер-лига, 21 тур
|19.03.2023
|Был в запасе
|Химки
|0:1
|Ростов
|Россия. Премьер-лига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химки
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.04.2023
|Был в запасе
|ЦСКА (Москва)
|3:0
|Химки (Химки)
|02.04.2023
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|0:6
|Краснодар (Краснодар)
|19.03.2023
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|0:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|12.03.2023
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|3:2
|Химки (Химки)