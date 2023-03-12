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    Стефан Мелентиевич - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Стефан
    Фамилия Мелентиевич
    Команда Химки
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 марта 2004 (19 лет)
    Рост 190
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.04.2023 Был в запасе ЦСКА 3:0 Химки Россия. Премьер-лига, 22 тур
    02.04.2023 Был в запасе Химки 0:6 Краснодар Россия. Премьер-лига, 21 тур
    19.03.2023 Был в запасе Химки 0:1 Ростов Россия. Премьер-лига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Химки 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.04.2023 Был в запасе ЦСКА (Москва) 3:0 Химки (Химки)
    02.04.2023 Был в запасе Химки (Химки) 0:6 Краснодар (Краснодар)
    19.03.2023 Был в запасе Химки (Химки) 0:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    12.03.2023 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 3:2 Химки (Химки)
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