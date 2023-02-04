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    Мориц Брошински - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Мориц
    Фамилия Брошински
    Команда Бохум
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 сентября 2000 (22 года)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 175
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 72' - 90' Бохум 0:2 Шальке-04 Германия. Бундеслига, 23 тур
    25.02.2023 65' - 90' Вердер 3:0 Бохум Германия. Бундеслига, 22 тур
    18.02.2023 62' - 90' Бохум 0:2 Фрайбург Германия. Бундеслига, 21 тур
    79'
    08.02.2023 86' - 90' Бохум 1:2 Боруссия Германия. Кубок, 1/8 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бохум 4 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 72' -90' Бохум (Бохум) 0:2 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    25.02.2023 65' -90' Вердер (Бремен) 3:0 Бохум (Бохум)
    18.02.2023 62' -90' Бохум (Бохум) 0:2 Фрайбург (Фрайбург)
    79'
    04.02.2023 74' -90' Бохум (Бохум) 5:2 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    83'
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