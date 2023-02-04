Мориц Брошински - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Мориц
|Фамилия
|Брошински
|Команда
|Бохум
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 сентября 2000 (22 года)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 175
тыс
|Имя
|Мориц
|Фамилия
|Брошински
|Команда
|Бохум
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 сентября 2000 (22 года)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|72' - 90'
|Бохум
|0:2
|Шальке-04
|Германия. Бундеслига, 23 тур
|25.02.2023
|65' - 90'
|Вердер
|3:0
|Бохум
|Германия. Бундеслига, 22 тур
|18.02.2023
|62' - 90'
|Бохум
|0:2
|Фрайбург
|Германия. Бундеслига, 21 тур
|79'
|08.02.2023
|86' - 90'
|Бохум
|1:2
|Боруссия
|Германия. Кубок, 1/8 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бохум
|4
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|72' -90'
|Бохум (Бохум)
|0:2
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|25.02.2023
|65' -90'
|Вердер (Бремен)
|3:0
|Бохум (Бохум)
|18.02.2023
|62' -90'
|Бохум (Бохум)
|0:2
|Фрайбург (Фрайбург)
|79'
|04.02.2023
|74' -90'
|Бохум (Бохум)
|5:2
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|83'