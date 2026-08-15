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Германия. Вторая Бундеслига
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Карлсруэ
Мориц Брошински
Статистика
€ 600 тыс
Мориц Брошински - статистика
Карлсруэ
23 сентября 2000 (26)
#9 | Нападающий
190 см
Германия
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Команда
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Карлсруэ
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0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Кайзерслаутерн
0 : 0
15.08.2026
Карлсруэ
1' - 45'
45'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Карлсруэ
2 : 1
08.08.2026
Арминия
1' - 90'
35, 78'
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