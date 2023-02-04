Реда Жаади - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Реда
|Фамилия
|Жаади
|Команда
|Уидад Атлетик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брюссель
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Реда
|Фамилия
|Жаади
|Команда
|Уидад Атлетик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брюссель
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уидад Атлетик
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.02.2023
|1' -95'
|Уидад Атлетик (Касабланка)
|1:1
(3:5)п
|Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
|10'