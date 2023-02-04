Аюб Эль-Амлуд - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Аюб
|Фамилия
|Эль-Амлуд
|Команда
|Уидад Атлетик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Аюб
|Фамилия
|Эль-Амлуд
|Команда
|Уидад Атлетик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уидад Атлетик
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.02.2023
|1' -90'
|Уидад Атлетик (Касабланка)
|1:1
(3:5)п
|Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
|52'