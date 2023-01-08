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    Микаэль Чиринос - статистика

    #51 | Нападающий
    Имя Микаэль
    Фамилия Чиринос
    Команда Волос
    Состав Основной
    Родной город Тегусигальпа
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 июня 1995 (27 лет)
    Рост 167
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' ПАС 0:1 Волос Греция. Суперлига, 25 тур
    84' 87'
    24.02.2023 1' - 89' Волос 1:1 ПАС Ламия Греция. Суперлига, 24 тур
    18.02.2023 1' - 90' Панатинаикос 2:0 Волос Греция. Суперлига, 23 тур
    12.02.2023 1' - 90' Волос 2:1 Атромитос Греция. Суперлига, 22 тур
    90'
    Статистика по турнирам
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