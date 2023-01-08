Микаэль Чиринос - статистика
#51 | Нападающий
|Имя
|Микаэль
|Фамилия
|Чиринос
|Команда
|Волос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тегусигальпа
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|167
|Имя
|Микаэль
|Фамилия
|Чиринос
|Команда
|Волос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тегусигальпа
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|167
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|ПАС
|0:1
|Волос
|Греция. Суперлига, 25 тур
|84' 87'
|24.02.2023
|1' - 89'
|Волос
|1:1
|ПАС Ламия
|Греция. Суперлига, 24 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Панатинаикос
|2:0
|Волос
|Греция. Суперлига, 23 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Волос
|2:1
|Атромитос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волос
|9
|1
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|0:1
|Волос (Волос)
|84' 87'
|24.02.2023
|1' -89'
|Волос (Волос)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|18.02.2023
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|2:0
|Волос (Волос)
|12.02.2023
|1' -90'
|Волос (Волос)
|2:1
|Атромитос (Перистери)
|90'
|06.02.2023
|1' -80'
|Левадиакос (Левадия)
|0:3
|Волос (Волос)
|28.01.2023
|1' -82'
|Волос (Волос)
|2:3
|Панетоликос (Агринио)
|18'
|21.01.2023
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|3:0
|Волос (Волос)
|16.01.2023
|1' -74'
|Ионикос (Никея)
|0:1
|Волос (Волос)
|08.01.2023
|1' -65'
|Волос (Волос)
|0:4
|Олимпиакос (Пирей)