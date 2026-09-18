Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Pelle Boevink - статистика

Гронинген
#30 | Вратарь
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Гронинген
3 : 0
18.09.2026
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 1
12.09.2026
Гронинген
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Гронинген
2 : 2
06.09.2026
Твенте
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гройтер Фюрт
10
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, Переходные матчи
Гройтер Фюрт
2 : 0
26.05.2026
Рот-Вайсс
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, Переходные матчи
Рот-Вайсс
1 : 0
22.05.2026
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Гройтер Фюрт
3 : 0
17.05.2026
Фортуна
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Герта
2 : 1
10.05.2026
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Гройтер Фюрт
1 : 1
03.05.2026
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Бохум
2 : 1
26.04.2026
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Гройтер Фюрт
3 : 2
19.04.2026
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Пройссен
0 : 0
11.04.2026
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Гройтер Фюрт
0 : 2
05.04.2026
Падерборн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Карлсруэ
3 : 1
20.03.2026
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
13.03.2026
Эльверсберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Ганновер-96
1 : 2
08.03.2026
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Гройтер Фюрт
1 : 1
28.02.2026
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Гройтер Фюрт
2 : 1
20.02.2026
Арминия
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Кайзерслаутерн
1 : 0
14.02.2026
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Фортуна
2 : 1
20.12.2025
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Гройтер Фюрт
3 : 3
12.12.2025
Герта
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Нюрнберг
2 : 2
07.12.2025
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Гройтер Фюрт
0 : 3
29.11.2025
Бохум
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Дармштадт
4 : 2
22.11.2025
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
07.11.2025
Пройссен
Был в запасе
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Падерборн
2 : 1
02.11.2025
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 4
24.10.2025
Карлсруэ
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Эльверсберг
6 : 0
19.10.2025
Гройтер Фюрт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 2
05.10.2025
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Шальке-04
1 : 0
26.09.2025
Гройтер Фюрт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Арминия
1 : 3
19.09.2025
Гройтер Фюрт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Гройтер Фюрт
0 : 3
14.09.2025
Кайзерслаутерн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Магдебург
4 : 5
31.08.2025
Гройтер Фюрт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Гройтер Фюрт
0 : 2
24.08.2025
Хольштайн
1' - 90'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Айнтрахт
3 : 2
09.08.2025
Гройтер Фюрт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Гройтер Фюрт
3 : 2
03.08.2025
Динамо Дрезден
1' - 90'
Главные новости
Уход вице-капитана «Зенита», кадровые потери сборной России, Альба возглавит команду РПЛ и другие новости
02:00
Барриос ответил на вопрос о лучшем друге за карьеру в «Зените»: «Он прямо мой братишка»
01:50
1
Ибрагимович спрогнозировал победителя Лиги чемпионов-2026/27
01:40
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
01:10
1
Карпин назвал условие для матча России со 118-й сборной мира
00:58
1
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
00:48
Радимов – Глушенкову: «Балбес, ты просто надоел»
00:38
2
Ибрагимович спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»
00:29
Карпин резко ответил на вопрос о Дзюбе
Вчера, 23:54
2
Лига наций. Франция впервые потеряла очки при Зидане, унизительное поражение Украины и другие результаты
Вчера, 23:40
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+