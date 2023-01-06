Яри Влак - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Яри
|Фамилия
|Влак
|Команда
|Эммен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Волендам
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 августа 1998 (24 года)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Яри
|Фамилия
|Влак
|Команда
|Эммен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Волендам
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 августа 1998 (24 года)
|Рост
|191
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Волендам
|3:1
|Эммен
|Голландия. Эредивизие, 24 тур
|73'
|26.02.2023
|1' - 90'
|Эммен
|2:2
|Гоу Эхед Иглс
|Голландия. Эредивизие, 23 тур
|18.02.2023
|55' - 90'
|Гронинген
|1:1
|Эммен
|Голландия. Эредивизие, 22 тур
|11.02.2023
|81' - 90'
|Эммен
|0:1
|Фортуна
|Голландия. Эредивизие, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эммен
|23
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Волендам (Волендам)
|3:1
|Эммен (Эммен)
|73'
|26.02.2023
|1' -90'
|Эммен (Эммен)
|2:2
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|18.02.2023
|55' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|1:1
|Эммен (Эммен)
|11.02.2023
|81' -90'
|Эммен (Эммен)
|0:1
|Фортуна (Ситтард)
|04.02.2023
|78' -90'
|Эммен (Эммен)
|2:2
|Витесс (Арнем)
|28.01.2023
|Был в запасе
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|2:0
|Эммен (Эммен)
|24.01.2023
|81' -90'
|Эммен (Эммен)
|1:0
|ПСВ (Эйндховен)
|21.01.2023
|1' -72'
|НЕК (Неймеген)
|3:1
|Эммен (Эммен)
|15.01.2023
|1' -90'
|Эммен (Эммен)
|0:0
|Камбур (Лиуварден)
|06.01.2023
|1' -77'
|Твенте (Энсхеде)
|2:0
|Эммен (Эммен)
|12.11.2022
|89' -90'
|Эммен (Эммен)
|3:3
|Аякс (Амстердам)
|05.11.2022
|90' -90'
|Фортуна (Ситтард)
|0:1
|Эммен (Эммен)
|30.10.2022
|65' -90'
|Эммен (Эммен)
|0:0
|Гронинген (Гронинген)
|67'
|22.10.2022
|1' -73'
|Витесс (Арнем)
|2:1
|Эммен (Эммен)
|14.10.2022
|1' -90'
|Эммен (Эммен)
|1:1
|Волендам (Волендам)
|08.10.2022
|1' -90'
|Спарта (Роттердам)
|3:1
|Эммен (Эммен)
|02.10.2022
|1' -90'
|Эммен (Эммен)
|0:0
|Херенвен (Херенвен)
|18.09.2022
|1' -71'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:0
|Эммен (Эммен)
|10.09.2022
|1' -59'
|Экселсиор (Роттердам)
|2:1
|Эммен (Эммен)
|58'
|04.09.2022
|1' -60'
|Эммен (Эммен)
|0:3
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|27.08.2022
|1' -65'
|Фейеноорд (Роттердам)
|4:0
|Эммен (Эммен)
|20.08.2022
|1' -90'
|Эммен (Эммен)
|3:2
|Утрехт (Утрехт)
|79'
|13.08.2022
|1' -90'
|Эммен (Эммен)
|1:1
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|06.08.2022
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|4:1
|Эммен (Эммен)