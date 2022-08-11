Данилу Вейга - статистика
#77 | Защитник
|Имя
|Данилу
|Фамилия
|Вейга
|Команда
|Риека
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Данилу
|Фамилия
|Вейга
|Команда
|Риека
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Жил Висенте
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.08.2022
|1' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|4:0
|Жил Висенте (Барселуш)
|11.08.2022
|Был в запасе
|Жил Висенте (Барселуш)
|4:0
|Рига (Рига)