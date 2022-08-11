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    Данилу Вейга - статистика

    #77 | Защитник
    Имя Данилу
    Фамилия Вейга
    Команда Риека
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 сентября 2002 (20 лет)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Жил Висенте 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.08.2022 1' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 4:0 Жил Висенте (Барселуш)
    11.08.2022 Был в запасе Жил Висенте (Барселуш) 4:0 Рига (Рига)
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