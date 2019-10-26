Статистика по турнирам

Англия. Кубок лиги 2019/2020 Англия. Премьер-лига 2019/2020 Англия. Кубок лиги 2018/2019 Англия. Премьер-лига 2018/2019 Товарищеские матчи. Сборные 2018 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Англия. Кубок 2015/2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Германия. Бундеслига 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Германия. Бундеслига 2013/2014 Германия. Бундеслига 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Германия. Бундеслига 2011/2012 Германия. Бундеслига 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Германия. Бундеслига 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Германия. Бундеслига 2008/2009 Кубок УЕФА 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Чемпионат Европы 2008