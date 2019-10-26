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Себастьян Предль
Статистика
Себастьян Предль - статистика
Завершил карьеру
21 июня 1987 (39), Грац
#4 | Защитник
194 см | 92 кг
Австрия
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Англия. Кубок лиги 2019/2020
Англия. Премьер-лига 2019/2020
Англия. Кубок лиги 2018/2019
Англия. Премьер-лига 2018/2019
Товарищеские матчи. Сборные 2018
Англия. Кубок Лиги 2017/2018
Англия. Премьер-лига 2017/2018
Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
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Англия. Кубок 2015/2016
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Германия. Бундеслига 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Германия. Бундеслига 2013/2014
Германия. Бундеслига 2012/2013
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Лига Чемпионов 2008/2009
Чемпионат Европы 2008
Команда
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0
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Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Уотфорд
0 : 0
26.10.2019
Борнмут
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Уотфорд
0 : 0
05.10.2019
Шеффилд Юнайтед
1' - 57'
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