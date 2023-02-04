Хосе Грагера - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Хосе
|Фамилия
|Грагера
|Команда
|Спортинг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хихон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 мая 2000 (22 года)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Хосе
|Фамилия
|Грагера
|Команда
|Спортинг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хихон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 мая 2000 (22 года)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эспаньол
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:1
|Эспаньол (Барселона)
|25.02.2023
|71' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|2:1
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|74'
|19.02.2023
|1' -90'
|Эльче (Эльче)
|0:1
|Эспаньол (Барселона)
|13.02.2023
|90' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|2:3
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|04.02.2023
|61' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|1:1
|Осасуна (Памплона)