Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Георгиос Цоварас - статистика

    #99 | Нападающий
    Имя Георгиос
    Фамилия Цоварас
    Команда Атромитос
    Состав Основной
    Родной город Волос
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 ноября 1999 (23 года)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.03.2023 Был в запасе Атромитос 0:1 АЕК Греция. Суперлига, 21 тур
    04.03.2023 Был в запасе Астерас 1:1 Атромитос Греция. Суперлига, 25 тур
    26.02.2023 Был в запасе Арис 2:1 Атромитос Греция. Суперлига, 24 тур
    20.02.2023 Был в запасе Атромитос 1:0 Левадиакос Греция. Суперлига, 23 тур
    12.02.2023 Был в запасе Волос 2:1 Атромитос Греция. Суперлига, 22 тур
    • Читайте нас: 
    11