Георгиос Цоварас - статистика
#99 | Нападающий
|Имя
|Георгиос
|Фамилия
|Цоварас
|Команда
|Атромитос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Волос
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Георгиос
|Фамилия
|Цоварас
|Команда
|Атромитос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Волос
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.03.2023
|Был в запасе
|Атромитос
|0:1
|АЕК
|Греция. Суперлига, 21 тур
|04.03.2023
|Был в запасе
|Астерас
|1:1
|Атромитос
|Греция. Суперлига, 25 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Арис
|2:1
|Атромитос
|Греция. Суперлига, 24 тур
|20.02.2023
|Был в запасе
|Атромитос
|1:0
|Левадиакос
|Греция. Суперлига, 23 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Волос
|2:1
|Атромитос
|Греция. Суперлига, 22 тур