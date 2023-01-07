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    Артур Вермерен - статистика

    #48 | Полузащитник
    Имя Артур
    Фамилия Вермерен
    Команда Антверпен
    Состав Основной
    Родной город Льер
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 февраля 2005 (18 лет)
    Рост 176
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Антверпен 5:0 Мехелен Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    26.02.2023 1' - 90' Оуд-Хеверли 1:1 Антверпен Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    18.02.2023 1' - 90' Антверпен 2:0 Эйпен Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    8'
    12.02.2023 1' - 90' Генк 0:1 Антверпен Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Антверпен 14 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Антверпен (Антверпен) 5:0 Мехелен (Мехелен)
    26.02.2023 1' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 1:1 Антверпен (Антверпен)
    18.02.2023 1' -90' Антверпен (Антверпен) 2:0 Эйпен (Эйпен)
    8'
    12.02.2023 1' -90' Генк (Генк) 0:1 Антверпен (Антверпен)
    05.02.2023 1' -90' Антверпен (Антверпен) 0:0 Брюгге (Брюгге)
    29.01.2023 1' -90' Андерлехт (Брюссель) 0:0 Антверпен (Антверпен)
    22.01.2023 1' -90' Антверпен (Антверпен) 4:1 Стандард (Льеж)
    18.01.2023 1' -90' Остенде (Остенде) 0:3 Антверпен (Антверпен)
    15.01.2023 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:0 Антверпен (Антверпен)
    07.01.2023 1' -90' Антверпен (Антверпен) 2:0 Гент (Гент)
    27.12.2022 1' -87' Вестерло (Вестерло) 3:3 Антверпен (Антверпен)
    13.11.2022 1' -90' Брюгге (Брюгге) 2:2 Антверпен (Антверпен)
    06.11.2022 76' -90' Антверпен (Антверпен) 0:0 Андерлехт (Брюссель)
    30.10.2022 Был в запасе Шарлеруа (Шарлеруа) 1:0 Антверпен (Антверпен)
    23.10.2022 Был в запасе Антверпен (Антверпен) 1:3 Генк (Генк)
    20.10.2022 84' -90' Антверпен (Антверпен) 3:0 Остенде (Остенде)
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