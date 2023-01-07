Абу Франсис - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Абу
|Фамилия
|Франсис
|Команда
|Серкль Брюгге
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аккра
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Абу
|Фамилия
|Франсис
|Команда
|Серкль Брюгге
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аккра
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Серкль Брюгге
|3:1
|Серен
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|32'
|25.02.2023
|1' - 90'
|Эйпен
|2:2
|Серкль Брюгге
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|13'
|19.02.2023
|1' - 90'
|Серкль Брюгге
|2:2
|Брюгге
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|10.02.2023
|1' - 90'
|Оуд-Хеверли
|0:0
|Серкль Брюгге
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Серкль Брюгге
|20
|1
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|3:1
|Серен (Серен)
|32'
|25.02.2023
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|2:2
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|13'
|19.02.2023
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:2
|Брюгге (Брюгге)
|10.02.2023
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|04.02.2023
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Стандард (Льеж)
|30'
|29.01.2023
|1' -74'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|3:2
|Гент (Гент)
|21.01.2023
|1' -90'
|Остенде (Остенде)
|1:2
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|18.01.2023
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|15.01.2023
|72' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|07.01.2023
|68' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:1
|Вестерло (Вестерло)
|23.12.2022
|1' -90'
|Мехелен (Мехелен)
|1:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|3'
|12.11.2022
|46' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|05.11.2022
|77' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Кортрейк (Кортрейк)
|1:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|21.10.2022
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|4:1
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|18.10.2022
|70' -90'
|Серен (Серен)
|0:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|15.10.2022
|62' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|5:1
|Эйпен (Эйпен)
|09.10.2022
|66' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|3:4
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:2
|Остенде (Остенде)
|11.09.2022
|46' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:2
|Антверпен (Антверпен)
|02.09.2022
|1' -72'
|Брюгге (Брюгге)
|4:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|27.08.2022
|66' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Зюлте-Варегем (Варегем)