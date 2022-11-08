Кори Блэкетт-Тэйлор - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Кори
|Фамилия
|Блэкетт-Тэйлор
|Команда
|Чарльтон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Кори
|Фамилия
|Блэкетт-Тэйлор
|Команда
|Чарльтон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чарльтон
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.01.2023
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|3:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|21.12.2022
|63' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|1:0
(4:3)п
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|08.11.2022
|61' -90'
|Стивенидж (Стивэнейдж)
|1:2
(4:5)п
|Чарльтон (Чарльтон)