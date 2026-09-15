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Швейцария. Суперлига
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Сьон
Lorenzo Villa
Статистика
Lorenzo Villa - статистика
Сьон
#55 | Защитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Грассхоппер
2 : 5
15.09.2026
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Санкт-Галлен
0 : 3
12.09.2026
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Сьон
3 : 2
06.09.2026
Тун
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Базель
1 : 2
03.09.2026
Сьон
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Падова
20
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
1' - 90'
79'
Италия. Серия В, 36 тур
Виртус Энтелла
1 : 0
25.04.2026
Падова
1' - 90'
90'
Италия. Серия В, 35 тур
Падова
1 : 0
19.04.2026
Реджана 1919
1' - 90'
Италия. Серия В, 34 тур
Падова
1 : 0
12.04.2026
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия В, 33 тур
Фрозиноне
2 : 0
05.04.2026
Падова
1' - 90'
Италия. Серия В, 32 тур
Падова
0 : 1
21.03.2026
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 31 тур
Венеция
3 : 1
17.03.2026
Падова
1' - 90'
Италия. Серия В, 30 тур
Падова
1 : 3
14.03.2026
Катанцаро
1' - 90'
Италия. Серия В, 29 тур
Авеллино
1 : 0
07.03.2026
Падова
18' - 90'
54'
Италия. Серия В, 28 тур
Падова
2 : 2
03.03.2026
Специя
Был в запасе
Италия. Серия В, 27 тур
Модена
1 : 2
28.02.2026
Падова
68' - 90'
Италия. Серия В, 26 тур
Падова
1 : 1
21.02.2026
Бари
Был в запасе
Италия. Серия В, 25 тур
Сампдория
1 : 0
14.02.2026
Падова
1' - 53'
19'
Италия. Серия В, 24 тур
Падова
1 : 0
10.02.2026
Каррарезе
1' - 90'
Италия. Серия В, 23 тур
Юве Стабиа
3 : 3
07.02.2026
Падова
Был в запасе
Италия. Серия В, 22 тур
Падова
1 : 2
01.02.2026
Монца
46' - 90'
Италия. Серия В, 21 тур
Зюйдтироль
3 : 0
25.01.2026
Падова
1' - 46'
26'
Италия. Серия В, 20 тур
Падова
1 : 2
17.01.2026
Мантова
46' - 90'
Италия. Серия В, 19 тур
Падова
2 : 0
11.01.2026
Модена
68' - 90'
Италия. Серия В, 18 тур
Палермо
1 : 0
27.12.2025
Падова
Был в запасе
Италия. Серия В, 17 тур
Падова
1 : 1
20.12.2025
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 16 тур
Реджана 1919
1 : 2
13.12.2025
Падова
83' - 90'
Италия. Серия В, 15 тур
Падова
1 : 1
08.12.2025
Чезена
1' - 84'
Италия. Серия В, 14 тур
Пескара
0 : 1
29.11.2025
Падова
88' - 90'
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
0 : 2
22.11.2025
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия В, 12 тур
Мантова
1 : 0
08.11.2025
Падова
Был в запасе
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
1 : 1
01.11.2025
Зюйдтироль
1' - 90'
Италия. Серия В, 10 тур
Специя
1 : 1
29.10.2025
Падова
Был в запасе
Италия. Серия В, 9 тур
Падова
2 : 2
26.10.2025
Юве Стабиа
Был в запасе
Италия. Серия В, 8 тур
Катанцаро
0 : 1
19.10.2025
Падова
Был в запасе
Италия. Серия В, 7 тур
Бари
2 : 1
04.10.2025
Падова
Был в запасе
Италия. Серия В, 6 тур
Падова
2 : 2
30.09.2025
Авеллино
Был в запасе
Италия. Серия В, 5 тур
Монца
0 : 1
27.09.2025
Падова
Был в запасе
Италия. Серия В, 4 тур
Падова
2 : 1
21.09.2025
Виртус Энтелла
81' - 90'
Италия. Серия В, 3 тур
Падова
0 : 1
13.09.2025
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия В, 2 тур
Каррарезе
0 : 0
31.08.2025
Падова
Был в запасе
Италия. Серия В, 1 тур
Эмполи
3 : 1
23.08.2025
Падова
1' - 90'
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