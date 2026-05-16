Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Matthias Phaeton - статистика

Цюрих
#10 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Цюрих
24
7
1
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Цюрих
0 : 2
16.05.2026
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Люцерн
1 : 0
12.05.2026
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Цюрих
2 : 1
09.05.2026
Грассхоппер
73' - 90'
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Лозанна-Спорт
3 : 0
25.04.2026
Цюрих
1' - 46'
45'
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Цюрих
1 : 2
14.03.2026
Сьон
1' - 68'
61'
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Серветт
2 : 1
07.03.2026
Цюрих
61' - 90'
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Цюрих
3 : 4
25.01.2026
Базель
1' - 63'
1'
2'
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Серветт
1 : 1
18.01.2026
Цюрих
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Тун
4 : 2
20.12.2025
Цюрих
1' - 83'
25'
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Цюрих
0 : 1
17.12.2025
Лугано
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Цюрих
2 : 2
13.12.2025
Винтертур
1' - 46'
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Санкт-Галлен
1 : 2
06.12.2025
Цюрих
1' - 74'
6'
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Цюрих
1 : 0
29.11.2025
Грассхоппер
79' - 90'
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 2
23.11.2025
Цюрих
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Цюрих
3 : 2
08.11.2025
Люцерн
61' - 90'
79'
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Цюрих
1 : 2
01.11.2025
Лозанна-Спорт
1' - 90'
32'
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
2 : 0
29.10.2025
Цюрих
1' - 77'
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
2 : 3
26.10.2025
Янг Бойз
1' - 72'
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Лугано
1 : 0
18.10.2025
Цюрих
1' - 66'
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Грассхоппер
3 : 0
04.10.2025
Цюрих
1' - 90'
77'
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Цюрих
3 : 1
27.09.2025
Санкт-Галлен
1' - 80'
64'
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Цюрих
2 : 1
13.09.2025
Серветт
1' - 88'
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Винтертур
1 : 3
30.08.2025
Цюрих
60' - 90'
72, 90'
89'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Цюрих
0 : 4
23.08.2025
Тун
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Лозанна-Спорт
1 : 2
10.08.2025
Цюрих
72' - 90'
90'
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Люцерн
1 : 1
03.08.2025
Цюрих
1' - 82'
Главные новости
Уход вице-капитана «Зенита», кадровые потери сборной России, Альба возглавит команду РПЛ и другие новости
02:00
Барриос ответил на вопрос о лучшем друге за карьеру в «Зените»: «Он прямо мой братишка»
01:50
Ибрагимович спрогнозировал победителя Лиги чемпионов-2026/27
01:40
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
01:10
1
Карпин назвал условие для матча России со 118-й сборной мира
00:58
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
00:48
Радимов – Глушенкову: «Балбес, ты просто надоел»
00:38
2
Ибрагимович спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»
00:29
Карпин резко ответил на вопрос о Дзюбе
Вчера, 23:54
2
Лига наций. Франция впервые потеряла очки при Зидане, унизительное поражение Украины и другие результаты
Вчера, 23:40
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+