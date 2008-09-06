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    Евгений Левченко - статистика

    Имя Евгений
    Фамилия Левченко
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 января 1978 (45 лет)
    Рост 188
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Украина 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.06.2009 Был в запасе Украина 2:1 Казахстан
    06.06.2009 Был в запасе Хорватия 2:2 Украина
    11.10.2008 1' -90' Украина 0:0 Хорватия
    10.09.2008 1' -90' Казахстан 1:3 Украина
    06.09.2008 Был в запасе Украина 1:0 Белоруссия
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