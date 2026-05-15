Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 500 тыс

Эрдем Канполат - статистика

Ризеспор
13 апреля 2001 (25), Дуйсбург
#1 | Вратарь
194 см
Турция | Германия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ризеспор
7
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
2 : 2
15.05.2026
Бешикташ
Был в запасе
Турция. Суперлига, 33 тур
Эюпспор
4 : 0
09.05.2026
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Ризеспор
3 : 2
01.05.2026
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 30 тур
Фенербахче
2 : 2
17.04.2026
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 29 тур
Ризеспор
2 : 1
13.04.2026
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 27 тур
Ризеспор
4 : 1
09.04.2026
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 28 тур
Карагюмрюк
2 : 1
05.04.2026
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 26 тур
Трабзонспор
1 : 0
14.03.2026
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 25 тур
Ризеспор
1 : 0
08.03.2026
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 24 тур
Касымпаша
0 : 3
28.02.2026
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 23 тур
Ризеспор
2 : 0
20.02.2026
Коджаэлиспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 22 тур
Генчлербирлиги
2 : 2
14.02.2026
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 21 тур
Ризеспор
0 : 3
08.02.2026
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 20 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 2
31.01.2026
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Ризеспор
1 : 1
25.01.2026
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 18 тур
Гезтепе
3 : 1
19.01.2026
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Бешикташ
1 : 0
20.12.2025
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Ризеспор
3 : 0
13.12.2025
Эюпспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 15 тур
Коньяспор
1 : 1
06.12.2025
Ризеспор
Был в запасе
63'
Турция. Суперлига, 14 тур
Ризеспор
0 : 1
29.11.2025
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
2 : 5
23.11.2025
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Газиантеп
2 : 2
08.11.2025
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
1 : 0
03.11.2025
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 10 тур
Самсунспор
1 : 1
27.10.2025
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Ризеспор
0 : 0
22.10.2025
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
1 : 2
18.10.2025
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 8 тур
Антальяспор
2 : 5
03.10.2025
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 7 тур
Ризеспор
1 : 2
28.09.2025
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 6 тур
Коджаэлиспор
1 : 1
21.09.2025
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Ризеспор
1 : 0
15.09.2025
Генчлербирлиги
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Галатасарай
3 : 1
30.08.2025
Ризеспор
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Аланьяспор
0 : 0
16.08.2025
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Ризеспор
0 : 3
10.08.2025
Гезтепе
1' - 90'
Главные новости
Уход вице-капитана «Зенита», кадровые потери сборной России, Альба возглавит команду РПЛ и другие новости
02:00
Барриос ответил на вопрос о лучшем друге за карьеру в «Зените»: «Он прямо мой братишка»
01:50
Ибрагимович спрогнозировал победителя Лиги чемпионов-2026/27
01:40
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
01:10
1
Карпин назвал условие для матча России со 118-й сборной мира
00:58
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
00:48
Радимов – Глушенкову: «Балбес, ты просто надоел»
00:38
2
Ибрагимович спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»
00:29
Карпин резко ответил на вопрос о Дзюбе
Вчера, 23:54
2
Лига наций. Франция впервые потеряла очки при Зидане, унизительное поражение Украины и другие результаты
Вчера, 23:40
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+