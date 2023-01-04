Гвидас Гинейтис - статистика
#66 | Полузащитник
|Имя
|Гвидас
|Фамилия
|Гинейтис
|Команда
|Торино
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 апреля 2004 (18 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Гвидас
|Фамилия
|Гинейтис
|Команда
|Торино
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 апреля 2004 (18 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.03.2023
|Был в запасе
|Торино
|1:0
|Болонья
|Италия. Серия А, 25 тур
|28.02.2023
|Был в запасе
|Ювентус
|4:2
|Торино
|Италия. Серия А, 24 тур
|20.02.2023
|Был в запасе
|Торино
|2:2
|Кремонезе
|Италия. Серия А, 23 тур
|10.02.2023
|1' - 90'
|Милан
|1:0
|Торино
|Италия. Серия А, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торино
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.03.2023
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|28.02.2023
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|4:2
|Торино (Турин)
|20.02.2023
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:2
|Кремонезе (Кремона)
|10.02.2023
|1' -90'
|Милан (Милан)
|1:0
|Торино (Турин)
|05.02.2023
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|28.01.2023
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|2:2
|Торино (Турин)
|21.01.2023
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|0:1
|Торино (Турин)
|15.01.2023
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:1
|Специя (Ла Специя)
|08.01.2023
|Был в запасе
|Салернитана (Салернитана)
|1:1
|Торино (Турин)
|04.01.2023
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:1
|Верона (Верона)