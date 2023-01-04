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    Гвидас Гинейтис - статистика

    #66 | Полузащитник
    Имя Гвидас
    Фамилия Гинейтис
    Команда Торино
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 апреля 2004 (18 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.03.2023 Был в запасе Торино 1:0 Болонья Италия. Серия А, 25 тур
    28.02.2023 Был в запасе Ювентус 4:2 Торино Италия. Серия А, 24 тур
    20.02.2023 Был в запасе Торино 2:2 Кремонезе Италия. Серия А, 23 тур
    10.02.2023 1' - 90' Милан 1:0 Торино Италия. Серия А, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торино 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.03.2023 Был в запасе Торино (Турин) 1:0 Болонья (Болонья)
    28.02.2023 Был в запасе Ювентус (Турин) 4:2 Торино (Турин)
    20.02.2023 Был в запасе Торино (Турин) 2:2 Кремонезе (Кремона)
    10.02.2023 1' -90' Милан (Милан) 1:0 Торино (Турин)
    05.02.2023 Был в запасе Торино (Турин) 1:0 Удинезе (Удине)
    28.01.2023 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 2:2 Торино (Турин)
    21.01.2023 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 0:1 Торино (Турин)
    15.01.2023 Был в запасе Торино (Турин) 0:1 Специя (Ла Специя)
    08.01.2023 Был в запасе Салернитана (Салернитана) 1:1 Торино (Турин)
    04.01.2023 Был в запасе Торино (Турин) 1:1 Верона (Верона)
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