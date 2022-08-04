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    Бруну Пас - статистика

    #80 | Полузащитник
    Имя Бруну
    Фамилия Пас
    Команда Коньяспор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 апреля 1998 (24 года)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 575
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 74' - 90' Коньяспор 0:0 Гиресунспор Турция. Суперлига, 24 тур
    85'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коньяспор 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 1' -59' Коньяспор (Конья) 2:4 Вадуц (Вадуц)
    04.08.2022 85' -90' Вадуц (Вадуц) 1:1 Коньяспор (Конья)
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