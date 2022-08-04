Бруну Пас - статистика
#80 | Полузащитник
|Имя
|Бруну
|Фамилия
|Пас
|Команда
|Коньяспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 575
тыс
|Имя
|Бруну
|Фамилия
|Пас
|Команда
|Коньяспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|74' - 90'
|Коньяспор
|0:0
|Гиресунспор
|Турция. Суперлига, 24 тур
|85'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коньяспор
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -59'
|Коньяспор (Конья)
|2:4
|Вадуц (Вадуц)
|04.08.2022
|85' -90'
|Вадуц (Вадуц)
|1:1
|Коньяспор (Конья)