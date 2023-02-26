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    Яннис Апостолакис - статистика

    #45 | Полузащитник
    Имя Яннис
    Фамилия Апостолакис
    Команда ОФИ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 сентября 2004 (18 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 Был в запасе Ионикос 0:2 ОФИ Греция. Суперлига, 24 тур
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