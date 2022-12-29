Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Connor Mahoney - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Connor Mahoney
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хаддерсфилд Таун 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.02.2023 62' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 1:0 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    29.12.2022 84' -90' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 2:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    • Читайте нас: 
    11