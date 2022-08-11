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    Кевин Вильодрес - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Кевин
    Фамилия Вильодрес
    Команда Жил Висенте
    Состав Основной
    Родной город Малага
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 февраля 2001 (22 года)
    Рост 173
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Жил Висенте 2:0 Маритиму Португалия. Примейра, 23 тур
    26.02.2023 90' - 90' Порту 1:2 Жил Висенте Португалия. Примейра, 22 тур
    17.02.2023 Был в запасе Жил Висенте 1:1 Визела Португалия. Примейра, 21 тур
    12.02.2023 Был в запасе Фамаликан 0:1 Жил Висенте Португалия. Примейра, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Жил Висенте 3 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 1' -52' Жил Висенте (Барселуш) 1:2 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    27'
    18.08.2022 61' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 4:0 Жил Висенте (Барселуш)
    11.08.2022 1' -59' Жил Висенте (Барселуш) 4:0 Рига (Рига)
    22'
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