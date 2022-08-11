Кевин Вильодрес - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Вильодрес
|Команда
|Жил Висенте
|Состав
|Основной
|Родной город
|Малага
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|173
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Вильодрес
|Команда
|Жил Висенте
|Состав
|Основной
|Родной город
|Малага
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Жил Висенте
|2:0
|Маритиму
|Португалия. Примейра, 23 тур
|26.02.2023
|90' - 90'
|Порту
|1:2
|Жил Висенте
|Португалия. Примейра, 22 тур
|17.02.2023
|Был в запасе
|Жил Висенте
|1:1
|Визела
|Португалия. Примейра, 21 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Фамаликан
|0:1
|Жил Висенте
|Португалия. Примейра, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Жил Висенте
|3
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -52'
|Жил Висенте (Барселуш)
|1:2
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|27'
|18.08.2022
|61' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|4:0
|Жил Висенте (Барселуш)
|11.08.2022
|1' -59'
|Жил Висенте (Барселуш)
|4:0
|Рига (Рига)
|22'