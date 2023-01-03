Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Панайотис Симелидис - статистика

    #31 | Нападающий
    Имя Панайотис
    Фамилия Симелидис
    Команда Левадиакос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 ноября 1992 (30 лет)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 59' Олимпиакос 6:0 Левадиакос Греция. Суперлига, 25 тур
    26.02.2023 80' - 90' Левадиакос 0:0 Панетоликос Греция. Суперлига, 24 тур
    20.02.2023 Был в запасе Атромитос 1:0 Левадиакос Греция. Суперлига, 23 тур
    13.02.2023 Был в запасе АЕК 3:0 Левадиакос Греция. Суперлига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11