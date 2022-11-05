Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Махамаду Дембеле - статистика

    #25 | Защитник
    Имя Махамаду
    Фамилия Дембеле
    Команда Серен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 апреля 1999 (23 года)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Серен 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.11.2022 46' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 5:0 Серен (Серен)
    05.11.2022 Был в запасе Серен (Серен) 1:2 Сент-Труйден (Брюссель)
    • Читайте нас: 
    11