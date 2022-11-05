Махамаду Дембеле - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Махамаду
|Фамилия
|Дембеле
|Команда
|Серен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|186
|Имя
|Махамаду
|Фамилия
|Дембеле
|Команда
|Серен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Серен
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.11.2022
|46' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|5:0
|Серен (Серен)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Серен (Серен)
|1:2
|Сент-Труйден (Брюссель)