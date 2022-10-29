Энди Моран - статистика
#49 | Полузащитник
|Имя
|Энди
|Фамилия
|Моран
|Команда
|Брайтон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 октября 2003 (19 лет)
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Энди
|Фамилия
|Моран
|Команда
|Брайтон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 октября 2003 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|28.02.2023
|Был в запасе
|Сток Сити
|0:1
|Брайтон
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|11.02.2023
|Был в запасе
|Кристал Пэлас
|1:1
|Брайтон
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брайтон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2023
|Был в запасе
|Кристал Пэлас (Лондон)
|1:1
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|1:0
|Борнмут (Борнмут)
|03.01.2023
|79' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:4
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|31.12.2022
|Был в запасе
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|2:4
|Арсенал (Лондон)
|26.12.2022
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:3
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|4:1
|Челси (Лондон)