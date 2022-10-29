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    Энди Моран - статистика

    #49 | Полузащитник
    Имя Энди
    Фамилия Моран
    Команда Брайтон
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 октября 2003 (19 лет)
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    28.02.2023 Был в запасе Сток Сити 0:1 Брайтон Англия. Кубок, 1/8 финала
    11.02.2023 Был в запасе Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Англия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брайтон 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.02.2023 Был в запасе Кристал Пэлас (Лондон) 1:1 Брайтон (Брайтон & Хов)
    04.02.2023 Был в запасе Брайтон (Брайтон & Хов) 1:0 Борнмут (Борнмут)
    03.01.2023 79' -90' Эвертон (Ливерпуль) 1:4 Брайтон (Брайтон & Хов)
    31.12.2022 Был в запасе Брайтон (Брайтон & Хов) 2:4 Арсенал (Лондон)
    26.12.2022 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 1:3 Брайтон (Брайтон & Хов)
    29.10.2022 Был в запасе Брайтон (Брайтон & Хов) 4:1 Челси (Лондон)
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