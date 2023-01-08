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    Мандела Кейта - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Мандела
    Фамилия Кейта
    Команда Оуд-Хеверли
    Состав Основной
    Родной город Левен
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 мая 2002 (20 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 1' - 46' Оуд-Хеверли 1:1 Антверпен Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оуд-Хеверли 8 0 0 1 0
    Антверпен 5 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Антверпен (Антверпен) 5:0 Мехелен (Мехелен)
    15'
    26.02.2023 1' -46' Оуд-Хеверли (Левен) 1:1 Антверпен (Антверпен)
    18.02.2023 1' -90' Антверпен (Антверпен) 2:0 Эйпен (Эйпен)
    12.02.2023 1' -90' Генк (Генк) 0:1 Антверпен (Антверпен)
    05.02.2023 1' -90' Антверпен (Антверпен) 0:0 Брюгге (Брюгге)
    28.01.2023 Был в запасе Оуд-Хеверли (Левен) 1:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    21.01.2023 Был в запасе Юнион СЖ (Брюссель) 1:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    17.01.2023 Был в запасе Оуд-Хеверли (Левен) 1:1 Эйпен (Эйпен)
    13.01.2023 1' -46' Вестерло (Вестерло) 1:2 Оуд-Хеверли (Левен)
    08.01.2023 1' -69' Оуд-Хеверли (Левен) 2:3 Кортрейк (Кортрейк)
    26.12.2022 Был в запасе Брюгге (Брюгге) 1:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    11.11.2022 66' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 5:0 Серен (Серен)
    05.11.2022 42' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 2:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    30.10.2022 85' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 1:1 Гент (Гент)
    88'
    22.10.2022 77' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 0:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    18.10.2022 69' -90' Эйпен (Эйпен) 4:2 Оуд-Хеверли (Левен)
    15.10.2022 Был в запасе Оуд-Хеверли (Левен) 0:1 Генк (Генк)
    08.10.2022 84' -90' Зюлте-Варегем (Варегем) 2:5 Оуд-Хеверли (Левен)
    01.10.2022 Был в запасе Оуд-Хеверли (Левен) 0:3 Юнион СЖ (Брюссель)
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