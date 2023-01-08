Мандела Кейта - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Мандела
|Фамилия
|Кейта
|Команда
|Оуд-Хеверли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Левен
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Мандела
|Фамилия
|Кейта
|Команда
|Оуд-Хеверли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Левен
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|1' - 46'
|Оуд-Хеверли
|1:1
|Антверпен
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оуд-Хеверли
|8
|0
|0
|1
|0
|Антверпен
|5
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|5:0
|Мехелен (Мехелен)
|15'
|26.02.2023
|1' -46'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Антверпен (Антверпен)
|18.02.2023
|1' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|2:0
|Эйпен (Эйпен)
|12.02.2023
|1' -90'
|Генк (Генк)
|0:1
|Антверпен (Антверпен)
|05.02.2023
|1' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|0:0
|Брюгге (Брюгге)
|28.01.2023
|Был в запасе
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|21.01.2023
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|17.01.2023
|Был в запасе
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Эйпен (Эйпен)
|13.01.2023
|1' -46'
|Вестерло (Вестерло)
|1:2
|Оуд-Хеверли (Левен)
|08.01.2023
|1' -69'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|2:3
|Кортрейк (Кортрейк)
|26.12.2022
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|11.11.2022
|66' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|5:0
|Серен (Серен)
|05.11.2022
|42' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|30.10.2022
|85' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Гент (Гент)
|88'
|22.10.2022
|77' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|18.10.2022
|69' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|4:2
|Оуд-Хеверли (Левен)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:1
|Генк (Генк)
|08.10.2022
|84' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|2:5
|Оуд-Хеверли (Левен)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:3
|Юнион СЖ (Брюссель)