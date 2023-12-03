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    Казим Олаигбе - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Казим
    Фамилия Олаигбе
    Команда Серкль Брюгге
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 января 2003 (21 год)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2024 Был в запасе Гент 1:2 Серкль Брюгге Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    04.02.2024 1' - 69' Серкль Брюгге 4:1 Сент-Труйден Бельгия. Про-Лига, 24 тур
    67'
    30.01.2024 Был в запасе Вестерло 4:2 Серкль Брюгге Бельгия. Про-Лига, 23 тур
    26.01.2024 Был в запасе Серкль Брюгге 1:1 Стандард Бельгия. Про-Лига, 22 тур
    20.01.2024 68' - 90' Генк 1:1 Серкль Брюгге Бельгия. Про-Лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Серкль Брюгге 14 3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.02.2024 Был в запасе Гент (Гент) 1:2 Серкль Брюгге (Брюгге)
    04.02.2024 1' -69' Серкль Брюгге (Брюгге) 4:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    67'
    30.01.2024 Был в запасе Вестерло (Вестерло) 4:2 Серкль Брюгге (Брюгге)
    26.01.2024 Был в запасе Серкль Брюгге (Брюгге) 1:1 Стандард (Льеж)
    20.01.2024 68' -90' Генк (Генк) 1:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    27.12.2023 1' -90' Андерлехт (Брюссель) 2:0 Серкль Брюгге (Брюгге)
    20.12.2023 65' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 3:0 Кортрейк (Кортрейк)
    16.12.2023 46' -84' Оуд-Хеверли (Левен) 1:2 Серкль Брюгге (Брюгге)
    09.12.2023 63' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 1:3 Антверпен (Антверпен)
    03.12.2023 76' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    25.11.2023 72' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 2:0 Эйпен (Эйпен)
    90'
    12.11.2023 90' -90' Брюгге (Брюгге) 0:0 Серкль Брюгге (Брюгге)
    05.11.2023 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 0:3 Андерлехт (Брюссель)
    28.10.2023 66' -90' Мехелен (Мехелен) 0:2 Серкль Брюгге (Брюгге)
    72'
    22.10.2023 69' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 2:0 Гент (Гент)
    29.09.2023 82' -90' Кортрейк (Кортрейк) 2:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    24.09.2023 Был в запасе Серкль Брюгге (Брюгге) 0:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    16.09.2023 Был в запасе Моленбек (Моленбек) 2:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    02.09.2023 84' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 2:1 Вестерло (Вестерло)
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