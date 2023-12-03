Казим Олаигбе - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Казим
|Фамилия
|Олаигбе
|Команда
|Серкль Брюгге
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 января 2003 (21 год)
|Имя
|Казим
|Фамилия
|Олаигбе
|Команда
|Серкль Брюгге
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 января 2003 (21 год)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2024
|Был в запасе
|Гент
|1:2
|Серкль Брюгге
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|04.02.2024
|1' - 69'
|Серкль Брюгге
|4:1
|Сент-Труйден
|Бельгия. Про-Лига, 24 тур
|67'
|30.01.2024
|Был в запасе
|Вестерло
|4:2
|Серкль Брюгге
|Бельгия. Про-Лига, 23 тур
|26.01.2024
|Был в запасе
|Серкль Брюгге
|1:1
|Стандард
|Бельгия. Про-Лига, 22 тур
|20.01.2024
|68' - 90'
|Генк
|1:1
|Серкль Брюгге
|Бельгия. Про-Лига, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Серкль Брюгге
|14
|3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2024
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|1:2
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|04.02.2024
|1' -69'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|4:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|67'
|30.01.2024
|Был в запасе
|Вестерло (Вестерло)
|4:2
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|26.01.2024
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Стандард (Льеж)
|20.01.2024
|68' -90'
|Генк (Генк)
|1:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|27.12.2023
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|20.12.2023
|65' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|3:0
|Кортрейк (Кортрейк)
|16.12.2023
|46' -84'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:2
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|09.12.2023
|63' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:3
|Антверпен (Антверпен)
|03.12.2023
|76' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|25.11.2023
|72' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:0
|Эйпен (Эйпен)
|90'
|12.11.2023
|90' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|0:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|05.11.2023
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:3
|Андерлехт (Брюссель)
|28.10.2023
|66' -90'
|Мехелен (Мехелен)
|0:2
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|72'
|22.10.2023
|69' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:0
|Гент (Гент)
|29.09.2023
|82' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|24.09.2023
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|16.09.2023
|Был в запасе
|Моленбек (Моленбек)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|02.09.2023
|84' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:1
|Вестерло (Вестерло)