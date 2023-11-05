Александрос Малис - статистика
#47 | Защитник
|Имя
|Александрос
|Фамилия
|Малис
|Команда
|Панетоликос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Агринио
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 марта 1997 (26 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Александрос
|Фамилия
|Малис
|Команда
|Панетоликос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Агринио
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 марта 1997 (26 лет)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|36' - 90'
|Панетоликос
|1:0
|Атромитос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|03.02.2024
|1' - 90'
|Волос
|1:1
|Панетоликос
|Греция. Суперлига, 21 тур
|27.01.2024
|Был в запасе
|Панетоликос
|1:1
|ПАС Ламия
|Греция. Суперлига, 20 тур
|20.01.2024
|1' - 90'
|ОФИ
|1:0
|Панетоликос
|Греция. Суперлига, 19 тур
|67'
|14.01.2024
|1' - 90'
|Панетоликос
|0:4
|Арис
|Греция. Суперлига, 18 тур
|90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Панетоликос
|15
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2024
|36' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|1:0
|Атромитос (Перистери)
|03.02.2024
|1' -90'
|Волос (Волос)
|1:1
|Панетоликос (Агринио)
|27.01.2024
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|20.01.2024
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:0
|Панетоликос (Агринио)
|67'
|14.01.2024
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:4
|Арис (Салоники)
|90'
|07.01.2024
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|2:1
|Панетоликос (Агринио)
|21.12.2023
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|0:0
|Панетоликос (Агринио)
|18.12.2023
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|2:2
|АЕК (Афины)
|12.11.2023
|1' -60'
|ПАОК (Салоники)
|2:1
|Панетоликос (Агринио)
|05.11.2023
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:1
|Астерас (Триполис)
|28.10.2023
|1' -90'
|Атромитос (Перистери)
|3:1
|Панетоликос (Агринио)
|21.10.2023
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|2:0
|Волос (Волос)
|08.10.2023
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|3:0
|Панетоликос (Агринио)
|01.10.2023
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:0
|Панетоликос (Агринио)
|27.09.2023
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|1:1
|ОФИ (Ираклион)
|10'
|24.09.2023
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|3:0
|Панетоликос (Агринио)
|16.09.2023
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:5
|Панатинаикос (Афины)
|63'
|02.09.2023
|1' -90'
|Пансерраикос (Серрес)
|1:1
|Панетоликос (Агринио)