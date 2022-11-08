Марсел Льюис - статистика
#32 | Полузащитник
|Имя
|Марсел
|Фамилия
|Льюис
|Команда
|Данди
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кембридж
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 сентября 2001 (22 года)
|Рост
|173
|Имя
|Марсел
|Фамилия
|Льюис
|Команда
|Данди
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кембридж
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 сентября 2001 (22 года)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бернли
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.12.2022
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:0
|Бернли (Бернли)
|08.11.2022
|90' -90'
|Бернли (Бернли)
|3:1
|Кроули Таун (Кроули)