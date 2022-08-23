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    Олли Ли - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Олли
    Фамилия Ли
    Команда Гиллинхэм
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 июля 1991 (32 года)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гиллинхэм 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.12.2022 74' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 2:0 Гиллинхэм (Гиллинхэм)
    23.08.2022 1' -90' Гиллинхэм (Гиллинхэм) 1:0
    (6:5)п    		 Эксетер Сити (Эксетер)
    Россия
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