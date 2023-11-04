Джейк Тернер - статистика
#25 | Вратарь
|Имя
|Джейк
|Фамилия
|Тернер
|Команда
|Гиллинхэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|25 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|194
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Джейк
|Фамилия
|Тернер
|Команда
|Гиллинхэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|25 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|194
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.02.2024
|1' - 90'
|Ноттс Каунти
|1:3
|Гиллинхэм
|Англия. Вторая лига, 32 тур
|03.02.2024
|1' - 90'
|Гиллинхэм
|1:1
|Уолсолл
|Англия. Вторая лига, 31 тур
|27.01.2024
|1' - 90'
|Милтон Кинс Донс
|2:1
|Гиллинхэм
|Англия. Вторая лига, 30 тур
|20.01.2024
|1' - 90'
|Гиллинхэм
|1:1
|Форест Грин
|Англия. Вторая лига, 29 тур
|13.01.2024
|1' - 90'
|Аккрингтон Стэнли
|1:2
|Гиллинхэм
|Англия. Вторая лига, 28 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гиллинхэм
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.01.2024
|1' -90'
|Гиллинхэм (Гиллинхэм)
|0:4
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|02.12.2023
|1' -90'
|Гиллинхэм (Гиллинхэм)
|2:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|04.11.2023
|1' -90'
|Херефорд (Херефорд)
|0:2
|Гиллинхэм (Гиллинхэм)