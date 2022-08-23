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    Джордан Грин - статистика

    #22 | Нападающий
    Имя Джордан
    Фамилия Грин
    Команда Гиллинхэм
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 февраля 1995 (28 лет)
    Рост 168
    Стоимость:
    € 125
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гиллинхэм 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2022 1' -73' Брентфорд (Лондон) 1:2
    (5:6)п    		 Гиллинхэм (Гиллинхэм)
    23.08.2022 82' -90' Гиллинхэм (Гиллинхэм) 1:0
    (6:5)п    		 Эксетер Сити (Эксетер)
    Россия
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