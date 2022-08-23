Джордан Грин - статистика
#22 | Нападающий
|Имя
|Джордан
|Фамилия
|Грин
|Команда
|Гиллинхэм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|168
Стоимость:
€ 125
тыс
|Имя
|Джордан
|Фамилия
|Грин
|Команда
|Гиллинхэм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|168
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гиллинхэм
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2022
|1' -73'
|Брентфорд (Лондон)
|1:2
(5:6)п
|Гиллинхэм (Гиллинхэм)
|23.08.2022
|82' -90'
|Гиллинхэм (Гиллинхэм)
|1:0
(6:5)п
|Эксетер Сити (Эксетер)