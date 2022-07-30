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    Александр Гройс - статистика

    #13 | Полузащитник
    Имя Александр
    Фамилия Гройс
    Команда Байройт
    Состав Основной
    Родной город Ален
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 июля 1998 (25 лет)
    Рост 190
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Байройт 1 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.07.2022 1' -113' Байройт (Байройт) 1:3 Гамбург (Гамбург)
    63' 113'
    Россия
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