Александр Гройс - статистика
#13 | Полузащитник
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Гройс
|Команда
|Байройт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ален
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 июля 1998 (25 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Гройс
|Команда
|Байройт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ален
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 июля 1998 (25 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Байройт
|1
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.07.2022
|1' -113'
|Байройт (Байройт)
|1:3
|Гамбург (Гамбург)
|63' 113'