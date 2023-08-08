Джеймс Балагизи - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Джеймс
|Фамилия
|Балагизи
|Команда
|Килмарнок
|Состав
|Основной
|Родной город
|Манчестер
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 сентября 2003 (20 лет)
|Рост
|189
|Имя
|Джеймс
|Фамилия
|Балагизи
|Команда
|Килмарнок
|Состав
|Основной
|Родной город
|Манчестер
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 сентября 2003 (20 лет)
|Рост
|189
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.02.2024
|Был в запасе
|Килмарнок
|1:0
|Ливингстон
|Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
|03.02.2024
|Был в запасе
|Мазервелл
|1:1
|Килмарнок
|Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
|27.01.2024
|Был в запасе
|Килмарнок
|2:2
|Хиберниан
|Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уиган Атлетик
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.08.2023
|1' -58'
|Рексхэм (Рексхэм)
|1:0
(4:2)п
|Уиган Атлетик (Уиган)