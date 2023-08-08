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    Джеймс Балагизи - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Джеймс
    Фамилия Балагизи
    Команда Килмарнок
    Состав Основной
    Родной город Манчестер
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 сентября 2003 (20 лет)
    Рост 189
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    07.02.2024 Был в запасе Килмарнок 1:0 Ливингстон Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
    03.02.2024 Был в запасе Мазервелл 1:1 Килмарнок Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
    27.01.2024 Был в запасе Килмарнок 2:2 Хиберниан Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уиган Атлетик 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.08.2023 1' -58' Рексхэм (Рексхэм) 1:0
    (4:2)п    		 Уиган Атлетик (Уиган)
    Россия
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