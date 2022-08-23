Робби Уилмотт - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Робби
|Фамилия
|Уилмотт
|Команда
|Ньюпорт Каунти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 мая 1990 (33 года)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 75
тыс
|Имя
|Робби
|Фамилия
|Уилмотт
|Команда
|Ньюпорт Каунти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 мая 1990 (33 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ньюпорт Каунти
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|3:2
|Портсмут (Портсмут)
|81'