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    Артюр Гауа - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Артюр
    Фамилия Гауа
    Команда Гримсби Таун
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 сентября 1992 (31 год)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 175
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 1' - 46' Гримсби Таун 1:3 Стокпорт Каунти Англия. Вторая лига, 32 тур
    03.02.2024 1' - 68' Аккрингтон Стэнли 0:0 Гримсби Таун Англия. Вторая лига, 31 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гримсби Таун 1 2 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.11.2023 1' -90' Гримсби Таун (Клифорпс) 7:1 Слау Таун (Слау)
    65' 85' 81' 32'
    05.11.2023 Был в запасе Слау Таун (Слау) 1:1 Гримсби Таун (Клифорпс)
    Россия
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