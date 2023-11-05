Артюр Гауа - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Артюр
|Фамилия
|Гауа
|Команда
|Гримсби Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 сентября 1992 (31 год)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 175
тыс
|Имя
|Артюр
|Фамилия
|Гауа
|Команда
|Гримсби Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 сентября 1992 (31 год)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|1' - 46'
|Гримсби Таун
|1:3
|Стокпорт Каунти
|Англия. Вторая лига, 32 тур
|03.02.2024
|1' - 68'
|Аккрингтон Стэнли
|0:0
|Гримсби Таун
|Англия. Вторая лига, 31 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гримсби Таун
|1
|2
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.11.2023
|1' -90'
|Гримсби Таун (Клифорпс)
|7:1
|Слау Таун (Слау)
|65' 85' 81' 32'
|05.11.2023
|Был в запасе
|Слау Таун (Слау)
|1:1
|Гримсби Таун (Клифорпс)