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Лука Чигарини
Статистика
Лука Чигарини - статистика
Завершил карьеру
20 июня 1986 (40), Монтеккьо-Эмилия
#8 | Полузащитник
175 см | 72 кг
Италия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Реджана 1919
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Кубок, 1 раунд
Дженоа
1 : 0
09.08.2024
Реджана 1919
1' - 55'
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