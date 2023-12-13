Брук Нортон-Каффи - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Брук
|Фамилия
|Нортон-Каффи
|Команда
|Миллуолл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 января 2004 (20 лет)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Брук
|Фамилия
|Нортон-Каффи
|Команда
|Миллуолл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 января 2004 (20 лет)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.02.2024
|1' - 66'
|Халл Сити
|1:0
|Миллуолл
|Англия. Чемпионшип, 30 тур
|27.01.2024
|1' - 90'
|Миллуолл
|1:1
|Престон
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|20.01.2024
|1' - 68'
|Куинз Парк Рейнджерс
|2:0
|Миллуолл
|Англия. Чемпионшип, 28 тур
|13.01.2024
|73' - 90'
|Миллуолл
|1:3
|Мидлсбро
|Англия. Чемпионшип, 27 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Миллуолл
|27
|2
|2
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.02.2024
|1' -66'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:0
|Миллуолл (Лондон)
|27.01.2024
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|1:1
|Престон (Престон)
|20.01.2024
|1' -68'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:0
|Миллуолл (Лондон)
|13.01.2024
|73' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|1:3
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|01.01.2024
|1' -85'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|0:1
|Миллуолл (Лондон)
|74'
|29.12.2023
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|1:0
|Норвич Сити (Норвич)
|18'
|26.12.2023
|1' -88'
|Миллуолл (Лондон)
|2:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|23.12.2023
|1' -70'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:0
|Миллуолл (Лондон)
|16.12.2023
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|1:1
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|57'
|13.12.2023
|1' -90'
|Лестер (Лестер)
|3:2
|Миллуолл (Лондон)
|09.12.2023
|1' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|1:0
|Миллуолл (Лондон)
|02.12.2023
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|1:1
|Сандерленд (Сандерленд)
|44'
|29.11.2023
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|3:1
|Миллуолл (Лондон)
|25.11.2023
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|0:3
|Ковентри (Ковентри)
|11.11.2023
|1' -84'
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|0:4
|Миллуолл (Лондон)
|72'
|04.11.2023
|1' -64'
|Миллуолл (Лондон)
|0:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|28.10.2023
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|2:2
|Миллуолл (Лондон)
|90'
|24.10.2023
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|1:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|21.10.2023
|1' -90'
|Престон (Престон)
|1:1
|Миллуолл (Лондон)
|07.10.2023
|46' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:2
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|03.10.2023
|86' -90'
|Плимут Аргайл (Плимут)
|0:2
|Миллуолл (Лондон)
|90'
|30.09.2023
|1' -46'
|Миллуолл (Лондон)
|0:3
|Суонси (Суонси)
|23.09.2023
|1' -79'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:0
|Миллуолл (Лондон)
|20.09.2023
|1' -82'
|Миллуолл (Лондон)
|3:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|17.09.2023
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|0:3
|Лидс (Лидс)
|02.09.2023
|1' -76'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|1:1
|Миллуолл (Лондон)
|59'
|26.08.2023
|1' -68'
|Миллуолл (Лондон)
|1:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)