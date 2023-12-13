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    Брук Нортон-Каффи - статистика

    #17 | Защитник
    Имя Брук
    Фамилия Нортон-Каффи
    Команда Миллуолл
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 января 2004 (20 лет)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.02.2024 1' - 66' Халл Сити 1:0 Миллуолл Англия. Чемпионшип, 30 тур
    27.01.2024 1' - 90' Миллуолл 1:1 Престон Англия. Чемпионшип, 29 тур
    20.01.2024 1' - 68' Куинз Парк Рейнджерс 2:0 Миллуолл Англия. Чемпионшип, 28 тур
    13.01.2024 73' - 90' Миллуолл 1:3 Мидлсбро Англия. Чемпионшип, 27 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Миллуолл 27 2 2 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.02.2024 1' -66' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:0 Миллуолл (Лондон)
    27.01.2024 1' -90' Миллуолл (Лондон) 1:1 Престон (Престон)
    20.01.2024 1' -68' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:0 Миллуолл (Лондон)
    13.01.2024 73' -90' Миллуолл (Лондон) 1:3 Мидлсбро (Миддлсбро)
    01.01.2024 1' -85' Бристоль Сити (Бристоль) 0:1 Миллуолл (Лондон)
    74'
    29.12.2023 1' -90' Миллуолл (Лондон) 1:0 Норвич Сити (Норвич)
    18'
    26.12.2023 1' -88' Миллуолл (Лондон) 2:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    23.12.2023 1' -70' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:0 Миллуолл (Лондон)
    16.12.2023 1' -90' Миллуолл (Лондон) 1:1 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    57'
    13.12.2023 1' -90' Лестер (Лестер) 3:2 Миллуолл (Лондон)
    09.12.2023 1' -90' Кардифф (Кардифф) 1:0 Миллуолл (Лондон)
    02.12.2023 1' -90' Миллуолл (Лондон) 1:1 Сандерленд (Сандерленд)
    44'
    29.11.2023 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 3:1 Миллуолл (Лондон)
    25.11.2023 1' -90' Миллуолл (Лондон) 0:3 Ковентри (Ковентри)
    11.11.2023 1' -84' Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 0:4 Миллуолл (Лондон)
    72'
    04.11.2023 1' -64' Миллуолл (Лондон) 0:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    28.10.2023 1' -90' Уотфорд (Уотфорд) 2:2 Миллуолл (Лондон)
    90'
    24.10.2023 1' -90' Миллуолл (Лондон) 1:2 Блэкберн (Блэкберн)
    21.10.2023 1' -90' Престон (Престон) 1:1 Миллуолл (Лондон)
    07.10.2023 46' -90' Миллуолл (Лондон) 2:2 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    03.10.2023 86' -90' Плимут Аргайл (Плимут) 0:2 Миллуолл (Лондон)
    90'
    30.09.2023 1' -46' Миллуолл (Лондон) 0:3 Суонси (Суонси)
    23.09.2023 1' -79' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:0 Миллуолл (Лондон)
    20.09.2023 1' -82' Миллуолл (Лондон) 3:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    17.09.2023 1' -90' Миллуолл (Лондон) 0:3 Лидс (Лидс)
    02.09.2023 1' -76' Бирмингем Сити (Бирмингем) 1:1 Миллуолл (Лондон)
    59'
    26.08.2023 1' -68' Миллуолл (Лондон) 1:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
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