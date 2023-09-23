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    Джосс Дидиба - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Джосс
    Фамилия Дидиба
    Команда Фастав
    Состав Основной
    Родной город Дуала
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 ноября 1997 (26 лет)
    Рост 185
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2024 1' - 90' Теплице 2:1 Фастав Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Россия
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