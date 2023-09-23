Джосс Дидиба - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Джосс
|Фамилия
|Дидиба
|Команда
|Фастав
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дуала
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 ноября 1997 (26 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Джосс
|Фамилия
|Дидиба
|Команда
|Фастав
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дуала
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 ноября 1997 (26 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фастав
|15
|1
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2024
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|2:1
|Фастав (Злин)
|16.12.2023
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|4:0
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|09.12.2023
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|5:3
|Фастав (Злин)
|87' 90'
|26.11.2023
|1' -90'
|Спарта (Прага)
|2:0
|Фастав (Злин)
|04.11.2023
|1' -90'
|Пардубице (Пардубице)
|0:1
|Фастав (Злин)
|75'
|28.10.2023
|1' -90'
|Сигма (Оломоуц)
|0:0
|Фастав (Злин)
|21.10.2023
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|5:9
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|07.10.2023
|1' -90'
|Богемианс 1905 (Прага)
|0:0
|Фастав (Злин)
|14'
|30.09.2023
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|1:1
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|23.09.2023
|1' -90'
|Баник (Острава)
|5:1
|Фастав (Злин)
|17.09.2023
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|1:7
|Виктория (Пльзень)
|85'
|02.09.2023
|1' -90'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|1:0
|Фастав (Злин)
|20.08.2023
|1' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|2:0
|Фастав (Злин)
|06.08.2023
|1' -90'
|Славия (Прага)
|2:1
|Фастав (Злин)
|29.07.2023
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|0:1
|Спарта (Прага)
|79'